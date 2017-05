Thomas Buffel: “Vermoeidheid is geen excuus”

Thomas Buffel is met zijn 36 lentes de laatste der Mohikanen. Hij zal morgen op het veld niemand tegenkomen die er in mei 2010 ook al bij was, toen Genk als winnaar van play-off 2 en STVV als nummer vier uit play-off 1 duelleerden om een Europees ticket. In de entourage bij de tegenpartij wel twee bekende gezichten: teammanager Peter Delorge en coach Ivan Leko. “Vorig seizoen heb ik met hen op trainerscursus gezeten. Sympathieke gast, Peter”, aldus de Genkse kapitein. “Ik heb hem een paar dagen geleden nog gezien. Hij vond het straf dat ik zo lang op dit niveau blijf doorgaan.”