Illegalen reizen mee op FlixBussen: “Ze verstoppen zich in bagageruimte en tassen”

Brussel - Illegale vluchtelingen ondernemen sinds kort bijna dagelijks pogingen om via de bagageruimte van bussen die in Brussel vertrekken het Verenigd Koninkrijk te bereiken. “De laatste weken betrappen we soms meerdere verstekelingen per dag”, vertelt een Limburgse chauffeur van FlixBus, dat elke dag verschillende verbindingen richting Londen verzorgt. “Die jongemannen hangen rond aan de opstapplaats in Brussel-Noord en kruipen op een onbewaakt moment in de bagageruimte van de bus. Laatst heb ik er zelfs eentje uit een reistas gehaald.”

Dat vluchtelingen er alles voor over hebben om het Verenigd Koninkrijk te bereiken, is niet nieuw. In Calais speelden illegalen jarenlang een kat-en-muisspelletje met truckers in de hoop om ongemerkt ...