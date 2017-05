Hasselt / Sint-Lambrechts-Herk / Wimmertingen / Kermt / Spalbeek / Kuringen / Stokrooie / Stevoort -

In het Kapermolenpark in Hasselt verzamelden vandaag zo'n 1500 skateboarders en liefhebbers voor de KPM-cup. Dat is het grootste skateboard-evenement van Limburg. Op de deelnemerslijst opnieuw ook heel wat grote namen zoals Gilles Lizin en Belgisch kampioene Maité Steenhoudt. De organisatie spreekt van een topeditie.