Daarom cirkelde dit NAVO-vliegtuig minutenlang boven Limburg

Een NAVO-vliegtuig met radarschotel, een zogenaamde AWAC, heeft donderdagnamiddag minutenlang boven het noorden van de provincie gecirkeld.

Het vliegtuig werd geflankeerd door twee Nederlandse F16’s, die allen deel uitmaakten van een colonne gevechts- en transportvliegtuigen die op weg waren naar Brussel. Daar vlogen ze rond 17 uur op lage hoogte over het gloednieuwe NAVO-hoofdkwartier. In totaal namen meer dan twintig vliegtuigen uit acht landen deel aan de ‘fly-by’, die deel uitmaakte van de officiële inhuldiging van het nieuwe gebouw waarop ook Trump aanwezig was. AWAC’s worden door de NAVO ingezet om het luchtruim te scannen en in kaart te brengen.