Kompany en De Bruyne zien twee ploegmaats vertrekken bij Man City

Manchester City heeft donderdag bevestigd dat Jesus Navas en Gaël Clichy geen nieuw contract krijgen. De twee 31-jarige ploegmaats van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne waren einde contract en passen niet meer in de plannen van Pep Guardiola.

Linksachter Clichy trok in 2011 van Arsenal naar City. De Fransman kwam er 192 keer in actie, en veroverde in 2012 en 2014 de titel in de Premier League. Op de website van City reageerde Clichy. “Het waren zes speciale jaren voor mij. Ik ben trots dat ik heb bijgedragen aan de groei van de club tot een absoluut topteam”, aldus de Fransman.

Rechterflankaanvaller Jesus Navas speelde sinds 2013 voor de Citizens. De Spanjaard kwam er 178 keer in actie en speelde eveneens mee in de kampioenenploeg van 2014. Het is nog niet bekend naar welke clubs Clichy en Navas nu zullen trekken.