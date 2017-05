Trump duwt premier van Montenegro zonder gêne aan de kant

Donald Trump heeft over het algemeen al weinig gêne, maar vandaag overtrof de Amerikaanse president zichzelf. Tijdens zijn bezoek aan ons land stond Trump sowieso al in het middelpunt van de belangstelling, en daar wou hij duidelijk tot op het bittere eind blijven staan. Op een bepaald moment duwde hij Duško Markovic, de premier van Montenegro, zelfs onomwonden aan de kant om vooraan de groep te kunnen staan. Na zijn daad trok hij zijn jasje nog eens zelfgenoegzaam recht. Helaas geen five minutes of fame voor Markovic dus...

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd