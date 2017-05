Kroatische spits Mandzukic blijft langer bij Italiaans landskampioen Juventus

Mario Mandzukic heeft zijn contract bij Juventus met één seizoen verlengd en blijft de Italiaanse topclub uit Turijn trouw tot eind juni 2020. Dat heeft de Oude Dame donderdag bevestigd op de clubwebsite. Hij had nog een verbintenis tot eind 2019, daar voegt hij nu een jaartje aan toe.

De 31-jarige Kroatische international staat sinds juli 2015 op de loonlijst bij Juve, daarvoor speelde hij voor Atletico Madrid, Bayern München, Wolfsburg en Dinamo Zagreb. Dit seizoen vond de spits in alle competities samen 23 keer de weg naar de netten en was hij ook goed voor acht assists bij de Bianconeri. Enkel Gonzalo Higuain en Paulo Dybala deden beter.

Mandzukic won dit seizoen met Juventus al de landstitel in de Serie A en de Coppa Italia. Op 3 juni kan hij ook nog de treble pakken, als Juve in de finale van de Champions League in Cardiff de maat neemt van Real Madrid.