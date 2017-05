“Trump nu toch bezorgd over Brexit”

Donald Trump zou zich in zijn ontmoeting met de Europese leiders veel minder enthousiast hebben getoond over de Brexit dan hij tot dusver deed. Hij vreest nu ook een negatieve impact op de Amerikaanse werkgelegenheid. Dat meldt een EU-bron aan de Britse krant The Guardian.

Dat zou neerkomen op een bocht van 180 graden. Tijdens zijn verkiezingscampagne en kort na zijn eedaflegging had hij zich nog een grote fan getoond van de Brexit - het zou een ‘prachtig ding’ zijn voor Groot-Brittannië, zei hij toen.

Meer details over de Amerikaanse bezorgdheid heeft The Guardian nog niet meteen beschikbaar, maar het geeft alvast aan dat Trump zich nu toch vragen stelt bij de beslissing van een nipte meerderheid van de Britse bevolking in het EU-referendum, in juni vorig jaar.

Tijdens zijn campagne zag Trump de Brexit als een eerste stap in het uit elkaar vallen van de EU. Daar leek hij de laatste weken al op terug te komen. Het laatste inzicht van Trump is dat de EU de laatste tijd ‘zijn werk beter doet’.

UKIP-kopstuk Nigel Farage was een van de eerste buitenlandse politici die Trump na zijn verkiezing kwam opzoeken en de Britse premier Theresa May kwam een week na Trumps eedaflegging langs in Washington.

Maar EU-ambtenaren merkten de afgelopen weken al dat Trump het belang van Europese integratie voor de Verenigde Staten meer apprecieert. Volgens anonieme Amerikaanse officials zouden eerder onderhandelingen opgestart kunnen worden over een vrijhandelsakkoord met de EU dan met Groot-Brittannië. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zou in haar ontmoeting Trump zelfs overtuigd hebben dat een VS-EU-deal makkelijker en voordeliger zou zijn. Ook de Belgische premier Charles Michel zei woensdag, na zijn ontmoeting met Trump, dat hij dacht Trump op een aantal thema’s overtuigd te hebben.

Behalve de Brexit kwamen ook Rusland en Oekraïne aan bod tijdens Trumps ontmoeting met Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.