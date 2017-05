Zoontje Victoria Beckham onder vuur

Cruz Beckham, de jongste zoon van ex-voetbalster David en ontwerpster Victoria Beckham, krijgt kritiek op een filmpje dat hij op zijn Instagram-pagina plaatste. Daarop is te zien hoe de twaalfjarige jongen traint, maar mensen beschouwen de oefeningen als veel te zwaar voor zijn leeftijd.

De jonge Cruz is samen met zijn broer Brooklyn (18) en vader David Beckham (42) de fitness ingedoken, waar hij de roeimachine uitprobeerde. De manier waarop hij zich in het zweet werkt, valt bij veel van zijn fans niet in goede aarde. Sommigen reageren in dat de trainingen veel te zwaar zijn en fitnessen gewoon niet hoort als kind omdat je de spieren zo kunt beschadigen. Hoe lang de training duurde en of het al dan niet louter voor de show was, is niet bekend. De kleine Cruz kon een trots lachje tijdens het filmen alvast niet onderdrukken.