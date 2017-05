Celebs Topmodel twee maanden na bevalling in doorkijkjurk op de rode loper

Het Russische topmodel Irina Shayk (31) mocht negen weken geleden haar eerste kindje, dochtertje Lea, verwelkomen met acteur Bradley Cooper. Woensdag was ze te gast op het filmfestival van Cannes, waar ze de première van Sofia Coppola’s ‘The Beguiled’ bijwoonde. Ze flaneerde over de rode loper in een zwarte jurk met gewaagde transparante stukken die beklemtoonden dat de brunette niet veel last meer heeft van babykilo’s. Rond haar middel zat een lederen korset om haar taille te benadrukken. Eerder deze week paradeerde ze al over de rode loper in een licht doorschijnende kanariegele jurk van Versace die de lijnen van haar lichaam perfect volgde.