Baloise Belgium Tour - Edward Planckaert geopereerd aan sleutelbeen

Knokke-Heist - De 22-jarige Edward Planckaert heeft woensdag een sleutelbeenbreuk opgelopen na zijn val tijdens de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour. Donderdag onderging de renner van Sport Vlaanderen-Baloise al een operatieve ingreep.

“Edward is deze ochtend geopereerd aan de breuk in zijn linkersleutelbeen”, bevestigt sportdirecteur Walter Planckaert. “In het ziekenhuis van Knokke werd eerst gesteld dat er geen operatieve ingreep nodig zou zijn om de breuk te herstellen, maar na nader medisch onderzoek en beraadslaging met onze medische staf werd dan toch beslist om Edward vandaag te laten opereren. Normaal gezien moet hij binnen vijf dagen weer op de rollen kunnen rijden en zal hij slechts een beperkte periode inactief zijn.”

Edward Theuns (Trek-Segafredo), die ook betrokken was in de zware val op zo’n 250 meter van de meet, start donderdag wel. “Hij heeft serieuze schaafwonden opgelopen over het hele lichaam”, stelde ploegleider Dirk Demol. “Vooral zijn rechterschouder werd zwaar geraakt, maar Theuns wil toch starten. Afwachten hoe hij de rit zal verteren.”

De tweede etappe van de Baloise Belgium Tour start in Knokke-Heist, de aankomst is na 199 kilometer voorzien in Moorslede.