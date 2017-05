Trump in Brussel - dag 2: actievoerders blokkeren doorgang naar Navo-gebouw

Donald Trump en Melania hebben vandaag in Brussel, op de tweede dag van hun officiële bezoek aan Brussel en de Europese instellingen, geen tijd voor terrasjes. Deze middag lunchte de president met de nieuwe Franse president Emmanuel Macron. Straks wordt nog het nieuwe NAVO-gebouw ingehuldigd en is er een NAVO-top. Melania en de andere ‘first lady’s’ van de regeringsleiders die in Brussel aanwezig zijn, hebben een apart programma en gaan onder andere naar het Magritte-museum.