Greenpeace voert actie aan Amerikaanse ambassade bij bezoek Trump

Brussel -

Actievoerders van Greenpeace voeren donderdagochtend actie in de buurt van de Amerikaanse ambassade in Brussel, waar president Donald Trump de nacht heeft doorgebracht. Vijf actievoerders zitten sinds 07.30 uur op een kraan, in een zijstraat van de Belliardstraat, en hebben daar een spandoek ontrold waarop “Resist” staat. Twee van de actievoerders hangen ook in het ijle naast het spandoek. Een helikopter van de federale politie vliegt rond boven de kraan en aan de voet van de kraan worden de actievoerders opgewacht door de Brusselse politie.