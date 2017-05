Hasselt - De parking op de Vildersstraat in Hasselt is opnieuw een doolhof aan auto's. Wildparkeerders palmen alle lege ruimte in, waardoor ze de brandweg versperren, botsingen veroorzaken, en de hele parking vastzetten. De politie is het beu en stopt met waarschuwen, en gaat nu over op onmiddellijke boetes en takelacties.