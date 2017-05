“Vergrijzing is niet negatief maar biedt enorme economische opportuniteiten”

Wie over vergrijzing spreekt, denkt vaak aan negatieve aspecten zoals de last op de economie. Maar volgens politica Ingrid Lieten is het fenomeen net een opportuniteit om het economisch nog beter te gaan doen.

Vandaag werd de tweede ‘Happy Aging Day’ gevierd. Als algemeen directeur ziet Lieten de zestigplussers als kapitaalkrachtige en vooral ook nieuwsgierige consumenten. “Deze groep mensen is economisch enorm opportuun. Zestigplussers geven dertig procent meer uit dan dertigplussers. Inspelen op hun noden en wensen zorgt dus voor een hogere consumptie”, aldus Lieten. En een hogere consumptie betekent meteen ook een boomende economie. Lieten roept Limburgse bedrijven dan ook op in te spelen op die markt. Een twintigtal start-ups gaven vandaag in Hasselt alvast het goede voorbeeld door hun producten, speciaal ontworpen voor zestigplussers, voor te stellen.