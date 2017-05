Minstens 34 doden bij schipbreuk op Middellandse zee, meer dan 1.700 mensen uit water gevist

Bij een nieuwe schipbreuk op de Middellandse Zee van een vaartuig bomvol migranten zijn minstens 34 mensen omgekomen. Dat meldt woensdag de Italiaanse kustwacht, die zei bij diverse operaties meer dan 1.700 mensen uit de zee gevist te hebben.

Het drama vond plaats op 30 zeemijl ten noorden van de Libische havenstad Zuwarah. Ongeveer 200 mensen kwamen in het water terecht nadat het overvolle schip was gekapseisd, net op het moment dat een reddingsboot van de Maltese ngo MOAS op komst was.

Een woordvoerster van MOAS zei dat onder de doden vijf kinderen waren. Stichter Chris Catrambone van de ngo tweette dat “nog ongeveer dertig lichamen in de reddingszone drijven”.

Volgens het Italiaanse persagentschap ANSA zijn woensdag redingsoperaties voor minstens 1.700 migranten aan de gang. Door het goede weer hebben vele vluchtelingen de oversteek vanuit Libië gewaagd.