Online shoppen? Voor dit meisje had het hilarische gevolgen

De Ierse Olivia Skuce zag een transparant topje op de webshop van Pretty Little Thing helemaal zitten en legde het in haar digitale winkelkar. Maar toen ze het ontving en paste, besefte ze dat het nogal aan de little kant was... Het bewijs deelde ze via Twitter.

Het probleem zit hem in de halsopening. De 21-jarige Olivia kreeg - hoe hard ze ook probeerde - haar hoofd er niet door. “Toen ik het aantrok wist ik niet of er iets mis was met het kledingstuk of dat ik gewoon een heel groot hoofd heb”, zegt ze aan de Britse krant Metro.

Hi @OfficialPLT just wondering why your top won't fit over my head pic.twitter.com/MMbLNPDFfX — Olivia Skuce (@OliviaSkuce) 22 mei 2017

Olivia, die 10 pond (11,50 euro) betaalde voor het item, maakte een kiekje met het topje over haar gezicht en daarop is te zien hoe de stof haar neus plat drukt. De blondine gooide de foto op Twitter en had een vraag voor de webshop. “Hey, ik vraag me gewoon af waarom jullie topje niet over mijn hoofd geraakt?”

Haar tweet lokte veel reacties uit van dames die exact hetzelfde probleem hebben met het bewuste kledingstuk. Ook zij delen grappige foto’s van hun gezicht dat vastzit in de doorschijnende stof. Intussen heeft de webshop de productie van het topje stopgezet.