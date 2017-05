Bike Team B61 en De Puzzel schenken AED-toestel aan Kleine-Brogel

Kleine-Brogel

Peer - Bike team B61 en basisschool De Puzzel hebben samen beslist met stad Peer om een AED toestel aan te schaffen. Dat toestel werd voorgesteld op donderdag 18 mei te Kleine-Brogel.

Door het organiseren van een sponsorloop en de vierde editie van de Mortelkenscros beslisten het bestuur van Bike Team B61 en de scholenraad om de winst van deze evenementen te schenken aan het dorp. Dat deden ze in vorm van een AED-toestel dat ze met de opbrengst aankochten. Het toestel zal geplaatst worden aan het ontmoetingscentrum van Kleine-Brogel. De aankoop ging gepaard met een voorstelling van het toestel met de nodige uitleg over hoe het AED-toestel moet gebruikt worden in geval van nood. Heel het dorp was hiervoor uitgenodigd.