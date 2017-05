Deze sterren doen zich anders voor dan wie ze echt zijn

Ooit al van Katheryn Hudson of Onika Tanya Maraj gehoord? Heel wat mensen ongetwijfeld niet én toch zijn ze wereldberoemd. Het gaat namelijk om Katy Perry en Nicki Minaj. In hun zog volgen nog heel wat andere bekendheden die voor een andere naam opteerden toen ze timmerden aan de weg naar succes.

Meghan Markle, de actrice waar prins Harry stapelverliefd op is, heet eigenlijk niet echt Meghan. Ze gaat door het leven met haar tweede naam en heet eigenlijk Rachel. In Hollywood is het natuurlijk de normaalste zaak van de wereld dat je soms voor een artiestennaam kiest, want niet iedereen is natuurlijk gezegend met een exemplaar dat lekker bekt.

Een overzicht van enkele opvallende celebs: