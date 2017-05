Astrid Coppens maakt verrassende carrièreswitch

Na een succesvolle modellencarrière en een uitstapje naar reality-tv, gaat Astrid Coppens acteren. Ze heeft de hoofdrol te pakken in de nieuwe film “Verborgen Verlangen”, en voor u denkt dat dat de Vlaamse remake van ‘50 Shades of Gray” is, de film kon niet meer verschillend zijn.

“Ik geloof het allemaal nog niet goed”, vertelde Astrid aan Het Laatste Nieuws. “Zelfs aan het woord actrice moet ik nog wennen.” Het is dan ook allemaal heel snel gegaan voor Astrid. De opnames starten al in juni, maar ze werd pas begin maart gevraagd voor de rol.

“Ik dacht dat het een grapje was toen ik telefoon kreeg. Staat hier ergens een verborgen camera of zo?” Verder vertelde Astrid dat ze echter niet meteen ja zei. “Ik wil toch eerst zien of het een gepast project is. Maar dat is het echt. Na het script te lezen, wist ik dat die hoofdrol perfect op mijn lijf geschreven staat.”

Astrid zal de hoofdrol gaan spelen in “Verborgen Verlangen”, een film over schoenenverkoopster en aspirant-schrijfster Louise. Die heeft een boek geschreven, maar geen enkele uitgeverij wil het uitgeven. Herman, een andere schrijver, heeft wel succes met zijn boeken maar wil geen media-aandacht. Daarom stelt de uitgeverij voor Louise te laten opdraven als de schrijfster van de boeken van Herman. Dat blijkt een groot succes, maar op een zeker moment wordt Herman jaloers en barst er een bitse strijd los tussen de twee.

“Ik heb wel wat gelijkenissen met mijn personage”, vertelt Astrid. “Zo heb ik bijvoorbeeld ook een boek uitgebracht en is mijn carrière ook plotseling gekomen, heel onverwacht. Ik vind het een heel leuke rol.”

Hoewel acteren nooit haar ambitie geweest is, gaat Astrid nu voluit voor het project. Of ze nu ook een acteercarrière gaat nastreven? “Als deze film nu heel goed is en ze vragen me nog, waarom niet? We zullen zien. Het moet allemaal nog doordringen, denk ik. Ik krijg het woord actrice nu al amper over mijn lippen.”