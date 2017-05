1,3 miljoen Belgen kunnen straks niet meer bellen

Meer dan 1,3 miljoen Belgen zullen volgende week plots merken dat hun gsm-lijn afgebroken is: zij hebben een prepaidkaart, en hebben die ondanks alle verwittigingen niet geregistreerd. Volksvertegenwoordiger Veli Yüksel (CD&V) stelt voor om de termijn te verlengen, want een deel van die anonieme simkaarten zit in alarmen.

Vanaf 7 juni moet van alle telefoonkaarten bekend zijn wie ze gebruikt. De telefoonbedrijven moeten alle anonieme simkaarten tegen dan blokkeren. De voorbije maanden hebben ze daar op alle mogelijke manieren publiciteit rond gevoerd, en hen het ene sms’je na het andere gezonden. Deels tevergeefs: ongeveer één op de drie klanten heeft dit nog niet gedaan, zo heeft minister van ­Telecom Alexander De Croo (Open Vld) aan parlementslid ­Veli Yüksel laten weten. “Dat is gigantisch veel”, vindt Yüksel. Er zou beter alsnog een grote campagne gevoerd worden. De minister zou ook beter uitstel geven.”

Alarminstallaties

Maar De Croo is dit niet van plan. “Die maatregel is al lang bekend”, zegt hij. Maar Yüksel wijst erop dat het probleem verder gaat dan mensen die niet meer kunnen bellen. Anonieme simkaarten blijken ook in alarminstallaties en andere domotica te zitten, en die reageren niet op de vele sms-jes van telecomoperatoren.

Telenet gaat op 7 juni alle betrokkenen afsluiten. Maar wie binnen het jaar naar een Base-winkel gaat met zijn afgesloten gsm, zal prompt zijn nummer kunnen terugkrijgen als hij zich identificeert. Proximus begint op 29 mei al met geleidelijk aan alle nummers af te koppelen. “Wij geven hen tot 7 september om zich weer aan te melden”, zegt woordvoerder Jan Margot.