CEO van bewakingsbedrijf Sportpaleis: “Onze agenten zijn vrij beperkt in wat ze mogen doen”

Een aanslag zoals in Manchester kan helaas ook bij ons gebeuren, zegt Eddy Faus, CEO van bewakingsbedrijf Scorpions Security, dat gespecialiseerd is in het beveiligen van grote concerten in het Sportpaleis. “De mogelijkheden van bewakingsagenten om in te grijpen, zijn beperkt.”

Wie geregeld naar concerten in het Sportpaleis gaat, of de bloemetjes gaat buitenzetten op festivals als Tomorrowland, Summerfest of Laundry Day, heeft ongetwijfeld al te maken gekregen met de manschappen van Eddy Faus, de grote baas van Scorpions Security. Het bewakingsbedrijf is gespecialiseerd in het bewaking van horecazaken, grote evenementen en havenbedrijven.

Een aanslag zoals in de Manchester Arena, het is de nachtmerrie van een bewakingsagent. “Ik kan me niet uitspreken over de beveiliging in Manchester, want in elk land is de wetgeving anders wat betreft de bevoegdheden van bewakingsbedrijven”, zegt Faus. “Onze bewakingsagenten zijn vrij beperkt in wat ze mogen doen. Wij mogen bijvoorbeeld niet iedereen systematisch fouilleren, als we dat zouden willen. Onze mensen zijn ook niet gewapend. Als een terrorist wil toeslaan, is het dus zeer moeilijk om hem nog tegen te houden.”

“De komst van de para’s, bijvoorbeeld aan het Sportpaleis, heeft dus wel een zekere meerwaarde. Een terrorist die wil beginnen schieten op een menigte, kan door de para’s worden uitgeschakeld. Maar een para kan een terrorist met een bomgordel ook niet tegenhouden. Als je me dus vraagt of een aanslag zoals in Manchester ook bij ons mogelijk is, dan is het antwoord: ja, helaas wel.”