Campus de helix organiseert Helix excellence en jobbeurs

Maasmechelen - Talent van leerlingen komt op campus de helix op de eerste plaats. Om dit speciaal in de kijker te zetten wordt ieder jaar Helix excellence georganiseerd.

Campus de helix plaatst leerlingen in de kijker die zich onderscheiden omwille van hun uitzonderlijk talent of die opvallen door een constructieve levenshouding en positieve attitude. Leerkrachten hebben vooraf hun leerlingen kunnen nomineren en een jury kent op basis van criteria de awards. Mieke Ramaekers, schepen van onderwijs van Maasmechelen, was gevraagd om de awards uit te reiken voor het behalen van een finaleplaats in schoolwedstrijden, voor het neerzetten van een uitzonderlijke sportieve prestatie, voor het bewijzen van uitmuntende vakbekwaamheid, voor het tonen van bijzonder muzikaal of artistiek talent en voor het volhouden van persoonlijk engagement.

Tegelijkertijd is Helix Excellence een netwerkmoment voor bedrijven en hoger onderwijs. De school hecht veel belang aan samenwerking met het bedrijfsleven en het hoger onderwijs en met dit event wil ze haar laatstejaarsleerlingen in contact brengen met de toekomst die hen wacht: de stap maken naar de arbeidsmarkt of verder studeren.

Dit jaar werd aan Helix excellence voor het eerst een jobbeurs gekoppeld. Bedrijven die op zoek zijn naar gekwalificeerde afgestudeerden en interimkantoren die vacatures hebben mochten zich inschrijven. De eerste editie werd meteen een succes. Bij niet minder dan 15 stands konden laatstejaarsleerlingen informatie inwinnen over vacatures. Op een prikbord hingen heel wat concrete jobaanbiedingen waarvoor ze meteen konden solliciteren. De leerlingen waren ontzettend enthousiast over dit initiatief.