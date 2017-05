Wereldprimeur in ‘Topdokters’: Vlaamse chirurg vindt robot uit om klonter uit netvlies te verwijderen

Oogchirurg Peter Stalmans stal dinsdag de show in het programma ‘Topdokters’ door voor het eerst een gloednieuwe, grensverleggende ingreep uit te voeren. De man die in het UZ Leuven wekelijks gemiddeld twintig mensen opereert aan het netvlies, heeft samen met de KU Leuven een revolutionaire robot ontwikkeld.

In de aflevering van dinsdag mocht oogchirurg Peter Stalmans uit het UZ Leuven een wereldprimeur op zijn naam zetten. Samen met een team ingenieurs van de KU Leuven ontwikkelde hij een robot waarmee je een klonter in een ader van het netvlies kunt verwijderen. Peter Stalmans voerde eerst een succesvolle ingreep uit op een varken en mocht de techniek nadien ook uitvoeren op een mens. Een 82-jarige patiënt uit West-Vlaanderen, een man met een verstopte netvliesader, kwam in aanmerking.

Twee weken na de robotoperatie komt de patiënt op bezoek bij prof. Stalmans. De resultaten zijn verbluffend.

Hij scoort in de aflevering met zijn wereldprimeur, maar beseft ook dat hij dat niet alleen heeft gedaan.