Minister Jambon: “Veiligheidscultuur is veranderd, mensen verwachten strenge controles”

Volgens minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) is er na verschillende aanslagen een veranderde veiligheidscultuur en zijn mensen niet tegen verregaandere controles. Dat zei hij dinsdag in het VRT-programma Van Gils en Gasten. “Mensen verwachten dit”, zei hij, na de aanslag in Manchester maandagavond.

Jambon, die eerder nog op een buitenlands congres over terrorisme was, gaf aan dat na het nieuws meteen contact werd gezocht met het crisiscentrum. “De eerste vraag is: zijn er linken met het land hier? Zijn er Belgische slachtoffers? Dat zijn de evidente vragen”, zei hij. “Dat was gelukkig negatief, maar ik spreek altijd met twee woorden. Bijvoorbeeld - linken met België - rechtstreeks deze persoon niet, maar misschien komt morgen dat hij op reis is geweest. Ik hou graag een slag om de arm.”

Jambon gaf aan dat bij evenementen, zoals in het Sportpaleis, privé- en publieke ruimte door de respectieve personen worden bewaakt. “Dat wordt goed gecoördineerd door de lokale politie. We doen voor evenementen ook veiligheidsanalyses. Wat in Manchester is gebeurd, is net de reden waarom we in terreurniveau drie zijn. De kans op een aanslag is reëel. De aard van de dreiging zijn soft targets, evenementen of plaatsen met veel personen.”

Jambon gaf aan geen bijkomende maatregelen te nemen, maar dat richtlijnen werden herhaald. Hij kreeg ook de vraag of mensen bereid zijn extra controles te ondergaan, zoals al op zomerfestivals gebeurt. “Ik heb met de festivalgangers gesproken. De algemene commentaar was dat als het niet gebeurt, dat men schrik had. Mensen verwachten dat. Ik krijg meer mails van mensen die zeggen op Zaventem niet gecontroleerd te zijn, dan mensen die zeggen te vaak te zijn gecontroleerd. Onze veiligheidscultuur is gewijzigd door alle verschrikkelijke gebeurtenissen.”