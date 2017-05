Broeveskender houden seizoensfinale

Bilzen - Op zaterdag 13 mei organiseerden de dansgroep Broeveskender uit Bilzen als seizoensafsluiter hun jaarlijkse dansfinale in GC Ter Kommen in Hoeselt.

Voor een volle zaal dansten alle leden van de groep nogmaals hun competitiedansen. Ook de allerkleinsten mochten hun kunnen tonen.

Tevens kunnen de Broeveskender terugblikken op een zeer geslaagd seizoen. Zo werden er op het afgelopen Belgisch kampioenschap in garde - en showdans meerdere ereplaatsen veroverd en kroonden de hoofdklasse showgroep zich tot Belgisch Kampioen in de discipline "show met tilfiguren". Tevens wist ook Nanou Biscotti zich tot Belgisch Kampioen te kronen in de reeks "show solo junioren".

Op het Europees kampioenschap garde - en showdansen in Zonhoven wist dezelfde Nanou zich na een spannende wedstrijd naar de Europese titel te dansen: zij is voor een heel seizoen Europees Kampioen in de reeks "show solo junioren".

De kampioenen, hun trainsters en trainer werd natuurlijk nog eens extra in de bloemetjes gezet en kregen een daverend van het enthousiaste publiek.