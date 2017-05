Incident verstoort wake in Birmingham

Brussel - De politie van de West Midlands heeft dinsdag bevestigd in de Britse stad Birmingham een man gearresteerd die een wake heeft verstoord, zo hebben meerdere Britse media gemeld.

Het gaat om een 39-jarige man uit Birmingham zelf die een bekende is van de politie en die een verleden van geestesziektes heeft. Hij is gearresteerd wegens het bezit van een aanvalswapen, nadat hij zich “verdacht” had gedragen.

In zijn tas bleek een bijl en een grote stok te zitten. De man wordt ondervraagd.

Uit voorzorg is Victoria Square een kwartier ontruimd geweest.

