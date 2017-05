Franse krant Le Parisien speculeert over mogelijke band met aanslagen Parijs en Brussel

Brussel - De Franse krant Le Parisien heeft dinsdag gespeculeerd omtrent een mogelijke band tussen de aanslag van maandag in Manchester en die van Parijs (november 2015) en Brussel (maart 2016).

De krant wijst erop dat Mohammed Abrini, alias “de man met het hoedje”, in juli 2015 naar Manchester is gegaan. Dankzij zijn telefoongegevens zijn er in het kader van terreuronderzoek in de lente van 2016 in Engeland vijf personen gearresteerd.

Tegenover de politie heeft Abrini gezegd in Manchester het voetbalstadion van Manchester United te hebben gefotografeerd omdat hij heel zijn leven al had gevoetbald en daarom Old Trafford had bezocht.

Het OCAD, het Belgische orgaan voor de dreigingsanalyse, meldde dinsdagmiddag dat na een eerste analyse van de beschikbare inlichtingen en informatie geen link gevonden is tussen ons land en de aanslag in Manchester.

