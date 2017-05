Gevlucht voor Kadhafi, handleiding ‘Know Your Chemicals’: dit weten we over de dader van de aanslag

Intussen raken alsmaar meer details bekend over de dader van de gruwelijke aanslag in Manchester. Zo vonden speurders een handleiding om bommen te maken en getuigen zijn buren dat hij zich, een paar de weken voor de aanslag, “vreemd” gedroeg. Zo zou hij luidkeels islamitische verzen gereciteerd hebben op straat. Voorts gebruikte de dader een relatief “gesofisticeerd” springtuig, wat doet vermoeden dat hij deel uitmaakt van een netwerk of op z’n minst hulp kreeg van derden.

“Ik kan bevestigen dat de man die wordt verdacht van de gruweldaad van vorige nacht als Salman Abedi (22) geïndentificeerd is”, zo heeft politiecommissaris Ian Hopins in een verklaring aan de pers gezegd. Hij voegde eraan toe niet meer over de verdachte te willen uitweiden, aldus Britse media.

Toch raken alsmaar meer details over Abedi bekend, zo zou hij de Britse nationaliteit hebben en in Manchester geboren zijn. Zijn ouders zouden als vluchtelingen uit Libië naar het Verenigd Koninkrijk zijn gekomen. Hij is de derde van vier kinderen, hij heeft nog twee broers en een zus. Voorts zou het gros van zijn familie teruggekeerd zijn naar Libië, na de val van het Kadhafi-regime, maar dat is voorlopig niet bevestigd.

Speurders vonden een handleiding ‘Know Your Chemicals’. Foto: Isopix

Islamverzen zingen

Volgens zijn buren gedroeg hij zich al enkele weken “vreemd”. Zo begon hij uit het niets luidkeels Islamverzen op straat te zingen, aldus een buur van de dader aan The Daily Mail. Een andere buurtbewoner, Leon Hall, getuigde hoe hij samen met Abedi op school zat. “Als kind hebben we eens gevochten, om niets eigenlijk, maar het gebeurde wel vaker dat hij zijn temperament niet onder controle kon houden. Ik heb hem nooit echt gemogen.”

Volgens Hall was Abedi een fervent Manchester United-fan.

Intussen is het ook duidelijk dat het gebruikte explosief, geen amateuristische tuig was. Bronnen dicht bij het onderzoek stellen dat de bom niet gemaakt werd “met instructies van het internet”. Overigens troffen speurderds bij de raid speurders een handleiding ‘Know Your Chemicals’ aan. Dat het een relatief geavanceerd explosief betreft doet vermoeden dat Abedi hulp heeft gekregen. Over het algemeen acht IS bommenmakers te waardevol voor zelfmoordmissies. Dit alles doet vermoeden dat de dader wel degelijk hulp kreeg en dus geen lone wolf is.

