Limburgse tiener: “Ik had één van de slachtoffers kunnen zijn”

Heusden-Zolder - Het was dinsdag een bange dag voor heel wat tieners, zo ook bij de vierdejaars leerlingen humane wetenschappen in het Sint Franciscuscollege in Heusden-Zolder. Zij beseffen maar al te goed, dat de aanslag in Manchester hen even goed had kunnen treffen. En dat maakt hen boos en angstig.

Voor Elena Pluckers is het een bijzonder moeilijke dag. Ze verjaart vandaag. Haar verjaardagscadeau was een ticket voor de zondagse show van Ariane Grande in het Sportpaleis. Of ze nog zou willen gaan als de show doorgaat? “Ik zou heel bang zijn. Van mijn ouders zou ik wellicht mogen omdat zij vinden dat terreur nooit boven mij mag staan, maar zelf zou ik heel angstig zijn. Zeker omdat er al een filmpje is geweest over aanslagen in Antwerpen”, aldus Pluckers. Ook haar klasgenootjes beamen dat gevoel van angst. “Ook ik had een slachtoffer kunnen zijn. Het geeft rillingen door mijn lijf. Het is nu heel realistisch en heel dichtbij. Vroeger waren de aanslagen niet gericht op jongeren. Nu lijkt het alsof ze ons moeten hebben. Die jongeren die daar om het leven zijn gekomen, die hadden nog een heel leven voor zich. Plots is alles zo dichtbij.”