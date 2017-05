Tot drie jaar cel voor cannabisteelt in onder meer Limburg

Leuven / Bilzen / Meeuwen-Gruitrode - De correctionele rechtbank van Leuven veroordeelde dinsdag Sadik C. tot drie jaar cel voor het kweken van cannabis op plantages in Bekkevoort, Meeuwen-Gruitrode, Awans en Luik. Vier medeplichtigen kregen achttien maanden cel.

Het vijftal kweekte tussen oktober 2012 en september 2014 ruim 5.000 planten op de vier locaties. Het onderzoek kwam op gang in januari 2014 door een elektriciteitspanne langs hun pand in Bekkevoort. Bij de herstelling bleek dat er stroom werd afgetapt. In september volgde een huiszoeking in de loods. Na de eerste aanhoudingen volgden observaties in Luik en werden andere medeplichtigen ingerekend.

Sadik C. (32) uit Luik werd als spilfiguur beschouwd en kreeg drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 18.000 euro. De vier anderen werden veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 9.000 euro. Het gaat om Alexander P. (44) uit Bilzen en drie mannen uit het Nederlandse Kerkrade.

Infrax kreeg een schadevergoeding van 23.849,52 euro. De Waalse energiedistributeur Resa ontving een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro.

