Laat Melania Donald Trump hier opnieuw in de kou staan?

De wereld is stilaan in de ban van het gedrag van Melania Trump. Die reist momenteel als First Lady de wereld rond met haar man Donald, maar lijkt zich niet erg presidentieel te gedragen.

In plaats van liefdevol de hand van haar man vast te houden, sloeg ze hem maandag voor de ogen van de camera weg in Israël. Vandaag landde het paar in Rome, en opnieuw deed Donald een poging om als een verliefd koppel voor de dag te komen. Maar nog voor hij naar de hand van zijn vrouw kon reiken, besloot zij de trap van het vliegtuig af te stappen, gracieus, maar duidelijk op zichzelf. Trump vond er dan maar niets beters op dan zijn hand even ‘liefdevol’ op haar rug te laten rusten.