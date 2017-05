Maryna Zanevska neemt eerste horde in kwalificaties Roland Garros

Maryna Zanevska (WTA 111) heeft dinsdag de tweede (en voorlaatste) kwalificatieronde bereikt op Roland Garros. Zanevska versloeg in de eerste kwalificatieronde de Zuid-Koreaanse Na-Lae Han (WTA 180) in drie sets met 4-6, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt ze het op tegen ofwel de Amerikaanse Kayla Day (WTA 148) ofwel de Wit-Russische Olga Govortsova (WTA 142).

Alison Van Uytvanck (WTA 112), de tweede Belgische in de kwalificaties, ontmoet woensdag de Française Jade Suvrijn (WTA 456) in de eerste van drie kwalificatierondes.

Elise Mertens (WTA 59), Yanina Wickmayer (WTA 71) en Kirsten Flipkens (WTA 89) zijn al zeker van een stek op de hoofdtabel.

Franse tennisbond trommelt 1.200 veiligheidsagenten op om toernooi te bewaken

Maar liefst 1.200 veiligheidsagenten zullen vanaf zondag, bij de start van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen in Parijs bewaken. Dat heeft de Franse Tennisbond (FFT) dinsdag bekendgemaakt. Dat aantal ligt iets hoger dan bij de al zwaar beveiligde editie van vorig jaar.

“De overige veiligheidsmaatregelen zullen dit jaar dezelfde zijn als in 2016”, verklaarde Stephan Post, woordvoerder van de FFT. “We hebben van de politieprefectuur van Parijs geen specifieke instructies gekregen, ook niet na de recente aanslag in Manchester. We hebben simulaties gehouden om ons voor te bereiden op grote incidenten en kunnen ons beroepen op ervaringen van vorig jaar.”

Toeschouwers zullen, net als in 2016, langs drie controleposten moeten passeren voor ze de tribunes kunnen betreden. De organisatoren verwachten in totaal 450.000 fans, met pieken tot 35.000 op de drukste dagen.