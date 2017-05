Vrouw en dochters Guardiola waren bij noodlottig optreden in Manchester

Pep Guardiola is één van de bekendste voetbaltrainers ter wereld. De Spanjaard en ex-speler van FC Barcelona is momenteel hoofdtrainer van het Engelse Manchester City, waar hij Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne onder zijn hoede heeft.

Gisteravond zijn zijn vrouw Cristina Serra en zijn twee dochters Maria en Valentina echter aan het ergste ontsnapt, melden Spaanse en Engelse media. De vrouw van Guardiola had de twee meisjes meegenomen naar het optreden van Ariana Grande in de Manchester Arena, waar een zelfmoordterrorist een bloedbad aanrichtte. Er vielen minstens 22 doden en 59 gewonden, maar het gezin van Guardiola zou ongedeerd zijn.

Voorlopig werd het nieuws nog niet bevestigd door Manchester City of Guardiola zelf. De Spanjaard drukte op Twitter wel al zijn medeleven met de slachtoffers uit.

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester