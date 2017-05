Ophef na tweet Tom Van Grieken (Vlaams Belang): “Shame on you”

Na de aanslag in Manchester hebben verscheidene politici hun medeleven betuigd op sociale media. Dat deed ook politicus Tom Van Grieken. De partijvoorzitter van Vlaams Belang stuurde echter ook andere - meer kritische - boodschappen de wereld in. En die tweets zorgden dinsdag voor de nodige ophef.

Ons diepste medeleven aan alle slachtoffers en nabestaanden van de zoveelste gruwelijke aanslag. #genoegisgenoeg #manchester — Vlaams Belang (@vlbelang) 23 mei 2017

Die boodschap van het Vlaams Belang deelde Tom Van Grieken dinsdagochtend op zijn persoonlijke pagina op Twitter. Nadien liet de partijvoorzitter echter enkele hardere boodschappen op de wereld los.

“Gelukkig mag de Britse politie hoofddoeken dragen zodat iedereen zich welkom voelt!”, postte hij. Niet veel later volgde een tweede bericht: “Spijkerbom. Concert. Jonge meisjes. Maar we blijven tolerant, dat moet van onze media en overheid. Think about it.”

Spijkerbom. Concert. Jonge meisjes. Maar we blijven tolerant, dat moet van onze media en overheid. Think about it. pic.twitter.com/BswxPhbaUG — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) 23 mei 2017

“Intriest”

Die berichten zijn bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Ze verweten Van Grieken politieke recuperatie en een gebrek aan medeleven.

“Als je vindt dat tolerantie iets is wat media opdringt, dan lijkt me dat er ergens iets misgegaan is in je jeugd of op school. Shame on you”, reageerde iemand.

“Wauw! Chapeau Tom dat je zelfs DIT, waar ook kinderen zijn gestorven, wilt gebruiken om haat en polemiek te zaaien. Intriest”, schreef iemand anders onder de post.

@devoscarl Weer "verontwaardiging", weer die "schok". Mensen zijn het meer dan zat. Kom uit uw ivoren toren. We hebben het gehad met kaarsjes en krijt. — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) 23 mei 2017

“Ik heb er mijn buik van vol”

“Ongelooflijk dat mensen blijven wegkijken. Ik heb er mijn buik van vol”, zegt Tom Van Grieken aan onze redactie. “Mensen die slecht reageren op mijn tweets stellen duidelijk hun prioriteiten verkeerd. Als ze een tweet erger vinden dan een gruwelijke aanslag waarbij kinderen omgekomen zijn of voor het leven verminkt zijn geraakt...”

Ook de verwijten over politieke recuperatie vindt de Vlaams Belanger belachelijk. “Wij waarschuwen al langer voor moslimextremisme”, klinkt het. “Zoals ik in mijn tweet ook zei: in Groot-Brittannië mag de politie hoofddoeken dragen. Maar toegeven is duidelijk geen garantie dat er geen aanslagen zullen plaatsvinden. We moeten stoppen met hen zo te bepamperen!”