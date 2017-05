Uw krant is vandaag in de prijzen gevallen tijdens het European Newspaper Congress voor design en concept in Wenen. Artdirector Danny Vanrompay mocht de prestigieuze prijs in ontvangst nemen voor het design van de frontpagina tijdens de verschrikkelijke aanslag in Zaventem op 22/03. De sobere aanpak en het originele kleurgebruik kon de internationale jury charmeren.