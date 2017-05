Grootste DNA-onderzoek ooit naar dood Nicky Verstappen: 15.000 mannen worden onderzocht

Het Openbaar Ministerie wil bij vijftienduizend mannen DNA-monsters afnemen in een ultieme poging om de moord Nicky Verstappen uit Heibloem op te lossen. Het toen 11-jarige jongetje werd in augustus 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide. Hij was daar op kamp met dorpsgenootjes. Als het er van komt, wordt dit het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland.

Zeker vijftienduizend mannen uit Heibloem en de omgeving van de Brunssummerheide krijgen het verzoek om vrijwillig DNA-materiaal af te staan. Als daar een – al dan niet ver - familielid tussen zit, kan dat naar de dader leiden. De voorbereidingen voor het onderzoek worden al getroffen.

Door typische familiekenmerken in het DNA te vergelijken, hoopt justitie op basis van DNA-overeenkomsten een familiestamboom op te stellen die uiteindelijk moet leiden naar de dader. Momenteel wordt nog in de landelijke DNA-databank van veroordeelden en verdachten gezocht naar familieleden van de vermoedelijke moordenaar. Mocht dat tot het gewenste resultaat leiden, dan gaat het inzamelen van DNA bij vrijwilligers niet door. De kans dat dat gebeurt is echter klein.

Marianne Vaatstra

Een soortgelijk verwantschapsonderzoek werd in 2012 uitgevoerd in de omgeving van het Friese Zwaagwesteinde. Daar werden ruim achtduizend mannen opgeroepen. Het leidde tot het oplossen van de uit 1999 stammende moordzaak Marianne Vaatstra.

Meteen na het oplossen van die zaak werd al geroepen om een soortgelijk onderzoek naar de dood van Nicky verstappen. Het DNA dat bij Nicky werd gevonden, was echter te slecht. Door moderne technieken is een klein DNA-spoor dat in 2008 op Nicky’s broek werd gevonden zodanig opgelapt dat het nu een volledig profiel oplevert en dus toch gebruikt kan worden voor een verwantschapsonderzoek.

Naast het verwantschapsonderzoek gaat justitie ook mannen die rond de verdwijning van Nicky in de buurt van de Brunssummerheide vakantie vierden, vragen om vrijwillig DNA af te staan.