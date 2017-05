Opnieuw paniek: Winkelcentrum in Manchester ontruimd

Brussel - Het winkelcentrum Arndale Centre in het Britse Manchester wordt dinsdagmiddag ontruimd. Dat bericht de Britse openbare omroep BBC. Dat gaat gepaard met de nodige paniek onder de aanwezigen. Mensen krijgen de raad om het gebouw te verlaten. Volgens de BBC zeggen getuigen dat ze schoten hoorden. De politie van Manchester meldt dat er een man is opgepakt.

Volgens een lokale journaliste liepen honderden mensen het gebouw uit terwijl de politie hen aanmaande om te blijven rennen. “Niemand weet wat er aan de hand is. Iedereen is in paniek”, klonk het.

Sommige mensen zouden schoten gehoord hebben, anderen hoorden iemand roepen dat er een bom in het gebouw lag. De politie van Manchester laat weten dat er een man is gearresteerd in het winkelcentrum. “We geloven niet dat er een link bestaat met de aanslag van maandagavond”, klinkt het.

A man has been arrested at the Arndale Centre – This is not currently believed to connected to last night’s attacks. — G M Police (@gmpolice) 23 mei 2017

Niet veel later ging het gebouw weer open voor het publiek. Momenteel is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was.

Het incident komt minder dan een dag na de vreselijke aanslag bij Manchester Arena. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven. Bijna zestig anderen raakten gewond.