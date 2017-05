Zeebrugge - Wordt de derde keer de goede keer voor de Belgische mosselen? Gisteren is in de Noordzee een nieuwe poging gestart, dit keer met volle wetenschappelijke begeleiding. Deze herfst volgen nog experimenten om zeewier, oesters en sint-jakobsschelpen te kweken.

“Je moet je hand maar in de Noordzee steken en er groeien mosselen aan.” Reder Willy Versluys weet dit al jaren, maar toch is niemand er ooit in geslaagd grote mosseloogsten te krijgen. Een tiental jaar ...