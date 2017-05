Politie verspreidt beelden van inbraak in Delhaize

De politie heeft beelden vrijgegeven van een diefstal in de AD Delhaize in Welkenraedt. De camerabeelden laten zien hoe twee personen de winkel binnengingen via de stockruimte.

De inbraak vond op dinsdag 11 april plaats in de rue Gérard Delvoye. Na even zoeken in de ruimtes konden ze de bureaus binnendringen en de deuren forceren. Ze vonden de geldlades in een kast en moesten verschillende malen terugkeren om alles mee te kunnen nemen.

De eerste dader is ongeveer 30 jaar oud en 1m80-1m85 lang. Hij is mager en heeft een opvallende neus. Hij droeg een jeans met een donkerkleurige sweater met kap, een donkerblauwe jas met kap met vier zakken aan de voorzijde en rood/witte schoenen van het merk Nike.

De andere dader is met zijn 1m60 een stuk kleiner dan zijn kompaan. Hij is eveneens mager en droeg tijdens de inbraak een zwarte bivakmuts, een jeans, een sweater met donkere kap en blauwe schoenen met witte zool en een lichtkleurige band.

Wie meer informatie heeft over deze inbraak, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail: opsporingen@police.belgium.eu.