Waw! Julie (25) scheert al haar lange lokken af in strijd tegen kanker

Van engelachtig golvende lokken naar een kort kopje in een handomdraai. De 25-jarige Julie Vandeput uit Aalst heeft een erg grote bijdrage geleverd aan Think Pink. Liefst 80 centimeter liet ze afgelopen weekend knippen. En daarvoor had ze een erg goede reden.

Jaarlijks doneren vele honderden Vlaamse vrouwen hun haar voor de organisatie Think Pink. Met het haar worden pruiken gemaakt voor vrouwen die een behandeling tegen kanker ondergaan. Bij Think Pink kunnen ze binnenkort niet om de bijdrage van de Aalsterse Julie Vandeput heen. De studente liet bij Coiffure Pascal in Aalst liefst 80 centimeter van haar engelenhaar knippen.

En daarvoor had ze een heel goede reden. “Dat Think Pink de mogelijkheid biedt om je haar te doneren, vind ik een geweldig idee. Iedereen kent mensen in zijn familie- of vriendenkring die kanker hebben. Ook in mijn familie zijn er gevallen, maar dat heeft er niet persé zoveel mee te maken. Ik deed het vooral omdat ik achter het initiatief sta”, zegt ze overtuigd. “Achter het uiterlijk, zeker dat van een vrouw, schuilt een heel maatschappijbeeld. Ik vind het interessant om te zien hoe mensen reageren als ze me plots met een bros kapsel zien. Het nodigt uit tot een discussie of een gesprek. Er zijn andere dingen belangrijker, en dat wordt vaak onderschat.”

Handig

Julie, die vandaag 25 jaar wordt, liet al twaalf jaar niet meer de schaar in haar lokken zetten. Over het resultaat is ze erg tevreden. “Ik vind dat mijn uiterlijk mijn binnenkant nu meer reflecteert dan voordien.” En bovendien is haar korte kopje ook erg handig. “Dit is veel praktischer, in het labo (Julie is studente bio-ingenieurswetenschappen, nvdr.) moet ik mijn haar niet meer in een dotje doen.”