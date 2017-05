Stefanie uit ‘Familie’ over seizoensfinale: “Emotionele scènes met heel wat gehuil en geschreeuw”

Actrice Jasmijn Van Hoof maakte vorige week opnieuw haar opwachting in ‘Familie’ na een afwezigheid van meer dan tien maanden. De actrice ging samen met haar vriend op reis naar Zuid-Amerika, maar is volop terug aan het werk en laat zelfs al uitschijnen dat haar personage Stefanie een heftige seizoensfinale zal beleven.

Tien maanden lang ging ze met haar vriend op reis naar Zuid-Amerika. Nu is Jasmijn Van Hoof echter helemaal terug en ze heeft zich meteen volop in het werk gestort. “Ik besef wat een luxe het was om opnieuw aan de slag te kunnen bij ‘Familie’. Sommige acteurs kijken misschien neer op soaps, maar ik werk graag in een vertrouwde omgeving”, klinkt het in Story.

“Ik kan al verklappen dat ik heel wat emotionele scènes moest spelen, die veel van mij vergden”, vertelt ze, gevraagd naar wat we nog van haar personage Stefanie kunnen verwachten. “Daar kwam flink wat gehuil en geschreeuw bij kijken. Ik heb zelfs kneuzingen over mijn hele lichaam opgelopen, als gevolg van een aantal stevige stuntscènes. De seizoensfinale belooft dus spannend te worden.”