Vogelschot volksfeest van formaat

Sint-Martens-Voeren

Voeren - De vogelschot of het koningschieten in Sint-Martens-Voeren wordt op Pinksterzondag andermaal een volksfeest van formaat.

Een feest dat reeds ’s middags begint met de rondgang van de vereniging en het feestelijk afhalen van de koning in het dorp. Tijdens de barbecue met gezellige muziek kunnen de Voerenaars en sympathisanten (mits reservatie: 0475-59.58.31) aan tafel aanschuiven en bijpraten. Hoogtepunt van de dag wordt de ‘vogelschot’. De houten vogel wordt geplaatst op de schietstang die voorzien is van een kogelvanger, prima voor de veiligheid en het milieu. De jongeren mogen eerst schieten op de rozen vastgemaakt aan kop, staart en vleugels. Dertig à veertig schutters schrijven dan in om te kampen voor het koningszilver. Wie het laatste stukje hout naar beneden haalt (met de flobert: 6mm) wordt de opvolger van Danny Schillings van Einde en mag het koningszilver gedurende een jaar dragen en wordt dus de eerste ambassadeur van Sint-Martinus in Voeren en beide Limburgen. De nieuwe koning kiest ook een koningin die Lana Weerts uit Teuven opvolgt. (zie foto).