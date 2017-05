De KBVB heeft Nicolas Laforge (30, foto) aangeduid om de Limburgse derby in goede banen te leiden. Laforge heeft één nare herinnering aan de Luminus Arena. In december 2014 keurde hij, op advies van zijn lijnrechter, een doelpunt van Stijn De Smet af in de wedstrijd Genk - Kortrijk. Hij gaf integendeel een spookcorner. Vierde scheidsrechter zaterdag is de Lummense burgemeester Luc Wouters.