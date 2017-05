Chaos en paniek in Manchester na concert Ariana Grande: “We zagen bloed op de muren”

Bij een explosie aan de Manchester Arena zijn maandagavond minstens 19 doden en 50 gewonden gevallen. De ontploffing vond plaats na een concert van Ariana Grande. De Amerikaanse zangeres en actrice heeft veel jonge fans. “Mensen werden verpletterd op de grond”, zei een moeder die met haar 14-jarige dochter op het concert was aan de BBC.

“Er was een luide knal aan het einde van het concert. De lichten waren al aan, dus we wisten dat het geen deel van de show meer was. We dachten dat het een bom was, er was veel rook. Mensen begonnen de zaal uit te rennen”, vertelde Erin McDougle aan The Guardian. Heel wat kinderen raakten hun ouders kwijt in de chaos na het concert.

Een ooggetuige verklaarde aan de Britse krant Daily Mail dat Ariane Grande net haar laatste nummer had gebracht toen een luide explosie weerklonk. “Plotseling begon iedereen te roepen en naar de uitgang te rennen.”

“We zagen bloed op de muren”

In de paniek die ontstond raakten concertgangers gewond. “Mensen werden verpletterd op de grond”, zei een moeder die met haar 14-jarige dochter op het concert was aan de BBC. Een 15-jarig meisje zei aan The Guardian “dat er mensen vielen over de stoelen en probeerden weg te komen”. “Toen we naar wegrenden, zagen we bloed op de muren.”

“Ik zag vijf mensen helemaal besmeurd met bloed”, verklaarde een andere concertganger.

Abby Mullen zei aan de Daily Mail vlakbij te staan op het moment van de explosie: “Er was een ontploffing op enkele centimeters van mij vandaan. Ik vind nog steeds stukjes en beetjes van God-weet-wat in mijn haar.”

Foto: REUTERS

“Voelde pijn in mijn voet en been”

Gary Walker stond met zijn vrouw in de foyer zijn twee dochters op te wachten. “We hoorden het laatste liedje toen enkele mensen al naar buiten gingen. Plotseling was er een grote knal en rook. Ik voelde pijn in mijn voet en been. Mijn vrouw had een wonde in de maagstreek en wellicht een gebroken been. Ik bevond me op ongeveer drie meter van de explosie, een wonder dat ik er zo goed vanaf kom.”

Volgens Walker vond de explosie plaats bij de deur van de foyer, naast de kraampjes met merchandising.