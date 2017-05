Marc Herremans: “”Als mijn partner maar geniet in bed”

Marc Herremans trok samen met Jan Van Looveren voor het programma ‘Op weg met Jan’ de weg op. Het werd een reis waarin de triatleet over alles openlijk durfde praten, ook over de seksualiteitsgevoelens die hij met zijn vrouw deelt, en de moeilijkheden als papa.

Hoe beleef je seksualiteit? Dat was de vraag die Van Looveren amper durfde stellen aan Herremans. Nochtans ging die laatste erg open met het onderwerp om. “Als mijn partner maar geniet, meer wil ik niet. Kinderen krijgen was geen evidentie voor ons. De natuurlijke weg bleek te moeilijk te gaan, waardoor we onze toevlucht moesten nemen tot andere hulpmiddelen.”

Ook als vader heeft Herremans het niet makkelijk. “In je hoofd kan je nog de beste papa zijn, fysiek ben je beperkt. Dat uit zich op alle vlakken, zeker ook op veiligheidsvlak. Stel nu dat ik morgen met mijn kind naar het bos trek, en het valt in het meer. Vooraleer ik uit mijn stoel ben gesukkeld, kan het al te laat zijn.”