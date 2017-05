Dendoncker: “Ik begrijp dat Anderlecht wil dat ik blijf, maar ik moet ook aan mezelf denken”

Op de drink voor de 34e landstitel van RSC Anderlecht in het Constant Vanden Stock-stadion waren de transferperikelen niet ver weg. Vooral achter goudhaantje Leander Dendoncker staat er nog een groot vraagteken, nadat bekend raakte dat Youri Tielemans al zeker vertrekt.

Zo’n buitenlands avontuur als dat van Tielemans ziet Dendoncker ook wel zitten. “Het is iets wat ik ambieer, maar ik weet zelf nog niet wat er speelt. Ik had aan mijn manager gevraagd om tot na het seizoen te wachten en we zullen in de komende dagen samenzitten”, vertelde Dendoncker. “Ik snap het wel dat ze willen dat ik blijf en dat ze de vraagprijs dan mogelijk hoog zullen leggen, want Youri is al weg. Tegelijkertijd moet ik ook aan mezelf denken.” Een verlengd verblijf bij Anderlecht zit er voor de Anderlecht-middenvelder dus nog in. Met het oog op het komende WK 2018 in Rusland kan het belangrijk zijn om veel speelkansen te krijgen.

Daarnaast gingen ook de namen van Sven Kums (Watford, uitgeleend aan Udinese) en Henry Onyekuru (Eupen) over de tong. “We gaan kijken of Kums naar Anderlecht wil komen, al is hij gewild door heel wat ploegen”, aldus Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck (lees meer). “Half Europa zit achter Onyekuru, want als je in een ploeg zoals Eupen speelt en twintig doelpunten maakt, weet je dat er interesse is. Bovendien kunnen bijvoorbeeld Engelse ploegen meer bieden, dus dat wordt een heel moeilijk dossier.”