De hemdjurk: dé zomerjurk voor op de werkvloer

Gekleed en comfy, zomers en fris: de hemdjurk has it all! Wat er ook op je to do lijstje staat, met een hemdjurk scoor je deze zomer áltijd op de werkvloer (en daarbuiten)!

Lean in jeans

Ook al geldt er geen strikte dresscode op je werk, bij warme temperaturen blijft het toch moeilijk om een zomerse outfit te vinden die tegelijkertijd gekleed is en comfortabel zit. Een hemdjurk in een lichte jeans is dan áltijd een veilige keuze. Dankzij de iets zwaardere stof tekent een jeansjurk niet af (lees: slankt af)

Casual chic

Gekleed genoeg voor een meeting, nonchalant genoeg om er effortless chic uit te zien. Een sobere maar elegante hemdjurk stijl je zo uitgebreid of eenvoudig als je zelf wilt. Een paar statement juwelen geven een instant upgrade, een blokhak maakt het af. Liever wat nonchalanter? Dan zijn sneakers precies wat je nodig hebt!

Business classr

-Een business lunch, een afterwork of een belangrijke meeting op het programma staan? Dan kies je voor een statement hemdjurk. Ga voor een al dan niet uitgesproken print of kies voor een hemdjurk in een luxueuze crèpestof. Met een paar hoge sandalen en mooie lipstick als finishing touch kun je de wereld aan!