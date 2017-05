Vrije Basisschool Proosterbos heeft topeditie schoolfeest achter de rug

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - 20 mei 2017: schoolfeest op Vrije Basisschool Proosterbos. Traditioneel is dit zowat de drukste dag van het jaar in deze goedbevolkte wijk… en dit jaar werden zowat alle records verbroken!

Om 13.15u. zat het schoolplein reeds eivol, terwijl de voorstellingen pas zouden starten om 14u. De wijk, alsook het schooltje van destijds barst uit haar voegen, maar dat maakt het niet minder gezellig, integendeel! Het perfecte weer zorgde voor de kers op de taart.

Na het openingswoord van de directeur, startte het wervelende dansspektakel van de kleuters, die de harten van de toeschouwers sneller deden kloppen. Het thema ‘Love is All’, had hier alles mee te maken. Met de mobiele apparaten in aanslag, genoten ouders, grootouders, familieleden en kennissen van de schattige danspasjes van hun hartendiefjes.

Clown Wito vrolijkte de pauze op met zijn leuke grappen en grollen.

Daarna was het de beurt aan de lagere school. Zij zorgden voor een kunstzinnige dansshow, door de leerkrachten begeleid, in samenwerking met de expertise van de Gemeentelijke Academie voor Dans. Dans uit alle windrichtingen passeerden de revue, onder het motto ‘Oost West, Thuis Best’: adembenemend mooi!

Intussen zorgde een ijverige ouderraad voor de catering, terwijl juffen en meesters de begeleiding van de Vlaamse kermis, allerlei crea-standjes, de speleo-box en springkastelen voor hun rekening namen.

Wat een prachtige dag was dit! De school wenst alle helpende handen, zovele bezoekers, maar vooral de kinderen bedanken, voor hun eeuwig optimisme!