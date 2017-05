Vanaf 2018 ook Proximus TV kijken in het buitenland

Vanaf volgend jaar hebben Belgen in de hele Europese Unie toegang tot hun digitale abonnementen zoals Netflix, Proximus TV of Spotify. Dat is het resultaat van een stemming rond uitzendrechten in het Europees Parlement.

Belgen die vandaag met vakantie gaan in de Europese Unie krijgen een zwart scherm wanneer ze via bijvoorbeeld de Proximus TV-app hun favoriete serie opvragen. Ook online streaming via Sporza.be, of het Belgische Netflixaanbod is niet beschikbaar buiten de landsgrenzen. Zelfs gratis Spotifygebruikers stoten op beperkingen wanneer ze langer dan twee weken het thuisland verlaten. Boosdoener zijn de strenge Europese regels rond uitzendrechten, waardoor een programma enkel in het land waar het abonnement werd afgesloten mag worden bekeken of beluisterd. “Maar aan die beperking komt binnenkort dus een einde”, zegt Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), die haar schouders onder de nieuwe regeling zette. “Na het afschaffen van de roamingkosten is dit een belangrijke stap richting een digitaal eengemaakte markt voor de inwoners van de Europese Unie.”

Concreet betekent dit dat u vanaf begin 2018 in elke Europees land gebruik kan maken van digitale abonnementsdiensten. Zo zullen klanten van Proximus TV ook in Frankrijk hun favoriete serie kunnen bekijken, terwijl een Belgische Netflixgebruiker in Spanje niet langer zal terugvallen op het Spaanse aanbod. Telenet bekijkt momenteel nog of het vanaf 2018 Yelo Play in het buitenland beschikbaar zal maken.